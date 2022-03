MotoGP Argentina: Stefan Bradl Gantikan Marc Marquez

Highside yang dialami Marquez pada sesi Warm Up Practice (WUP) di Pertamina Grand Prix of Indonesia menyebabkan The Ant of Cervera menderita gegar otak. Dia pun dinyatakan tidak fit untuk berlomba di Sirkuit Mandalika.

Akan tetapi, sepanjang perjalanan pulang ke Spanyol, #93 mendapati lagi dirinya terkena diplopia (penglihatan ganda). Sang pembalap kemudian segera bergegas mengunjungi dokter kepercayaannya, Dokter Sanchez Dalmau.

Selama menjalani pemulihan antara jeda Mandalika dan Termas de Rio Hondo, kondisi Marquez sebenarnya telah membaik. Namun, Honda rupanya tak ingin mengambil risiko, dengan akhirnya memutuskan sang pembalap absen balapan.

Rabu (30/3/2022) hari ini, Repsol Honda Team merilis pernyataan resmi bahwa pembalap penguji Bradl bakal menggantikan Marquez dalam perlombaan seri ketiga Grand Prix Argentina pada 1-3 April.

Dari tiga kali penampilannya di Termas de Rio Hondo, Bradl selalu berhasil memetik poin. Musim 2014, rider asal Jerman itu mengklaim finis kelima. Kemudian, pada 2015 menduduki urutan ke-15 serta ketika 2016 mengisi P7.

“Yang paling penting adalah mengirimkan doa terbaik untuk Marc dan berharap dia pulih dengan cepat. Sampai saat itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk Honda HRC dan Repsol Honda Team sebagai penggantinya,” kata Bradl mengutip laman pabrikan berlogo sayap tunggal itu.

“Saya sudah melakukan beberapa tes tahun ini, jadi saya familiar dengan Honda RC213V baru. Tapi tentu saja memasuki akhir pekan MotoGP adalah situasi yang berbeda.

“Saya memiliki beberapa kenangan indah tentang Argentina. Saya berada di urutan kelima di sana pada 2014, dan ketujuh di sana ketika saya terakhir membalap di Termas pada 2016.

“Kami akan bekerja dengan tim untuk menentukan rencana akhir pekan. Saya tidak ragu itu akan menjadi hari yang sibuk.”

Sementara itu, Pol Espargaro berharap membayar kesulitan saat MotoGP Indonesia dengan raihan apik di GP Argentina. Polyccio membuka awal 2022 dengan torehan podium ketiga di putaran pembuka GP Qatar.

Espargaro bertengger di peringkat keenam klasemen sementara, mengumpulkan 20 poin atau terpaut 10 angka dari sang pemuncak, Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP).

“Saya menantikan untuk mengembalikan musim kami ke jalur yang benar setelah akhir pekan yang sulit di Indonesia. Apa yang terjadi adalah masa lalu dan sekarang kami fokus ke masa depan,” ucapnya.

“Kami dekat dengan puncak kejuaraan dan tujuannya adalah untuk menjalani akhir pekan seperti di Qatar.

“Saya memiliki beberapa hasil yang konsisten di Argentina di masa lalu dan kami tahu apa yang bisa dilakukan Honda tahun ini. Saatnya untuk terus bekerja dan menunjukkan potensi kami.”