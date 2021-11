Mercedes-AMG Petronas F1 megawali GP AS dengan bagus setelah dua pembalap mereka, Valtteri Bottas dan Lewis Hamilton menempati posisi 1-2 pada FP1.

Pemenang GP AS terakhir (2019) tersebut mencatat waktu lap terbaik dengan 1 menit 34,874 detik untuk satu putaran Circuit of The Americas (COTA) sepanjang 5,513 km tersebut. Hamilton masuk di posisi kedua setelah tertinggal 0,045 detik.

Pemimpin klasemen sementara, Max Verstappen (Red Bull Racing Honda), berada di peringkat ketiga dengan gap 0,932 detik.

Para pembalap Scuderia Ferrari juga menunjukkan kecepatan signifikan pada FP1. Charles Leclerc menemati P4 dengan tertinggal 1,460 detik dari Bottas. Sedangkan rekan setimnya yang memakai ban medium, Carlos Sainz, tepat di bawahnya dengan gap 1,634 detik dari Bottas.

Baru beberapa menit FP1 berlangsung di COTA, Alpine A521 geberan Fernando Alonso masuk run-off area di Tikungan 12. Akibatnya, sesi dihentikan setelah red flag muncul.

Juara dunia 2005 dan 2006 itu harus keluar lintasan dengan dibonceng sepeda motor oleh marshal. Belakangan diketahui mobil pembalap asal Spanyol tersebut kemungkinan besar bermasalah pada sistem hidrolis.

Setelah lampu hijau menyala, 19 pembalap pun melanjutkan sesi. Kedua pembalap Mercedes, Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, mengawali sesi dengan ban lunak (soft). Perukaan trek yang panas langsung menjadi pembicaraan utama.

Trek COTA memang sedikit abrasif. Tetapi yang paling diwaspadai para pembalap adalah permukaan lintasan yang tidak rata (bumpy). Suhu lintasan saat awal FP1 ini menembus lebih dari 30 derajat Celsius. Sebuah kondisi yang bisa menjadi tantangan untuk ban soft.

Hamilton mencetak waktu lap tercepat pertama dengan 1 menit 37,260 detik. Ia lebih cepat 0,077 detik daripada Max Verstappen dan 0,2 detik dari Bottas. Dua tahun lalu, Bottas merebut pole GP AS 2019 dengan 1 menit 32,029 detik.

Tidak berapa lama, Charles Leclerc juga kehilangan kontrol bagian belakang Ferrari SF21. Pembalap asal Monako itu mengalami selip dan masuk gravel dan baru berhenti setelah tertahan barrier.

Hamilton kemudian mempertajam waktu lapnya menjadi 1 menit 36,812 detik. Tetapi ia pun sempat melebar saat akan memperbaiki waktu lapnya. “Bagian belakang terlalu overheating, bagian belakang utamanya,” kata juara dunia tujuh kali (2008, 2014, 2015, 2017-2020) itu.

Menjelang pertengahan sesi, Hamilton masih berada di posisi teratas dengan unggul 0,4 detik atas Sergio Perez (Red Bull Racing) dan Lando Norris (McLaren-Mercedes). Saat itu, Perez sudah memakai ban keras (hard).

Beberapa saat berselang, Verstappen yang sudah menggantinya dengan ban soft baru, mampu merebut posisi tertas dengan 1 menit 36,049 detik atau 0,3 detik lebih cepat daripada Hamilton.

Hamilton kemudian menjawab tantangan Verstappen. Tetapi, kemudian Bottas yang melesat terdepan. Menembus 1 menit dengan 34,874 detik atau 0,2 detik lebih cepat daripada rekan setimnya.

Sekira 15 menit sebelum sesi usai, Alonso kembali ke trek dengan ban soft yang dipakainya saat insiden di awal sesi. Tetapi, suhu trek saat itu sudah menembus 33 derajat Celsius.

Hingga tujuh menit dari 1 jam durasi FP1, Bottas masih memimpin dengan wakktu lap yang sama. Tetapi Hamilton terus mengikis gapnya menjadi 0,045 detik. Posisi tersebut tidak berubah sampai sesi FP1 bersakhir.

Hasil FP1 F1 GP Amerika Serikat: