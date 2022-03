Pembalap Scuderia Ferrari Charles Leclerc memulai Formula 1 (F1) 2022 dengan sangat baik. Ia mengklaim pole untuk Grand Prix (GP) Bahrain, balapan pembuka musim, usai mengalahkan Max Verstappen.

Ia unggul 0, 123 detik atas pembalap Red Bull Racing sekaligus juara dunia bertahan F1 itu dalam kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Internasional Bahrain pada Sabtu (19/3/2022) malam waktu setempat.

Leclerc tampil konsisten dengan berhasil memuncaki kualifikasi pertama (Q1) dan ketiga (Q3). Pembalap asal Monako itu memang menargetkan pole setelah tampil solid selama latihan bebas (FP).

Charles Leclerc, yang dua kali meraih pole position, tetapi kali terakhir memenangi Grand Prix pada musim 2019, mengungkapkan kepuasannya mengklaim posisi start terdepan untuk kali pertama di Bahrain.

“Sebenarnya, dua tahun terakhir sangat sulit bagi tim setelah (musim) 2019. Kami menjalani dua tahun yang tidak mudah di mana saya tahu hanya masalah waktu sebelum kami kembali ke puncak, karena kami bekerja dengan baik. Namun sampai Anda benar-benar melakukannya, Anda selalu punya keraguan,” ujar Leclerc dilansir Formula1.com.

“Dan akhirnya, musim ini, kami berhasil membuat mobil yang bisa kembali ke tempat seharusnya, yaitu setidaknya berada di posisi atas. Hari (Sabtu) ini mobilnya hebat, itu bukan sesi kualifikasi yang mudah, sangat sulit untuk menjaga ban dan menyelesaikan satu lap. Saya cukup kesuitan, tetapi lap terakhir Q3 cukup bagus. Saya sangat puas.”

Perjuangan tentu belum selesai, Minggu (20/3/2022) jadi penentuan di mana poin bisa diraih atau tidak. Meski F1-75 sangat cepat dalam short run, Leclerc tetap waspada dengan Red Bull, khususnya Verstappen.

Charles Leclerc, Ferrari, is presented with the Pole Position award by Mohammed bin Sulayem, President, FIA

Foto oleh: Mark Sutton / Motorsport Images