Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 (F1) untuk pertama kalinya pada Minggu (12/12/2021) setelah menyalip Lewis Hamilton di lap terakhir untuk memenangi Grand Prix (GP) Abu Dhabi.

Ini berarti Verstappen sekarang memiliki kesempatan untuk membalap dengan #1 musim depan, yang berhak dipakai juara dunia bertahan di bawah sistem nomor permanen yang diperkenalkan pada 2014.

Pembalap asal Belanda tersebut selalu tampil dengan #33 dalam Formula 1, tetapi ia sebelumnya telah mengatakan akan menggunakan nomor #1 tahun depan apabila berhasil memenangi kejuaraan tahun ini.

Sekarang, dengan titelnya dikonfirmasi menyusul protes dari Mercedes soal restart di lap terakhir, yang memungkinkan Verstappen membuat manuver juara, ditolak FIA, sang pilot mengonfirmasi rencana memakai #1 pada 2022.

“Ya, saya akan membalap dengan (nomor) itu. Berapa kali Anda bisa melakukannya? Entahlah, mungkin ini satu-satunya kesempatan yang saya dapat dalam hidup saya,” ujar Verstappen, Senin (13/12/2021).

“Saya pikir itu merupakan nomor terbaik yang ada di luar sana. Saya tentu saja akan meletakkannya di mobil saya,” pembalap 24 tahun tersebut menegaskan soal keinginannya menggunakan #1 pada 2022.

Vettel was the last F1 driver to use #1 back in 2014

Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images