Sergio Garcia Kembali ke Trek di Moto3 Algarve

Setelah absen di Amerika Serikat (AS) dan Emilia Romagna akibat cedera pada ginjal, Sergio Garcia akhirnya bisa kembali di Algarve, satu balapan sebelum lomba penutup Moto3 musim 2021 ini.

Sergio Garcia mengalami memar – biasa disebut hematoma – pada ginjal setelah menghantam pagar pembatas di salah satu area Circuit of The Americas (COTA) di Austin, pada latihan bebas pertama (FP1) Moto3 AS, awal Oktober lalu.

Tidak hanya absen di Moto3 AS, Sergio Garcia pun terpaksa tidak turun pada lomba berikutnya di Misano, San Marino. Akibat dua kali absen, Garcia kehilangan peluang untuk bersaing merebut gelar juara dunia Moto3 tahun ini.

Menjelang dua balapan terakhir Moto3, Algarve dan Valencia, hanya Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) dan Dennis Foggia (Leopard Racing) yang berpeluang menjadi kampiun.

Acosta yang kini unggul 21 poin atas Foggia, bisa memastikan gelar di Algarve jika mampu memimpin 26 poin atas pembalap Italia itu setelah lomba di Algarve International Circuit, Portimao, Portugal, Minggu (7/11/2021) nanti.

Sergio Garcia, Aspar Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Adapun Garcia masih tertahan di peringkat ketiga klasemen dan sudah tertinggal 66 poin dari Acosta. Garcia, yang baru musim ini bergabung dengan Aspar Team, mengaku hanya akan berusaha merebut posisi finis terbaik pada klasemen akhir nanti.

Menjelang dua balapan terakhir, pembalap asal Burriana, Spanyol, itu akan mencoba menjauh dari kejaran Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) yang tepat di bawahnya dengan gap 13 poin dan Romano Fenati (Sterilgarda Max Racing Team) di P4 dengan selisih 21 angka.

“Saya senang bisa kembali turun ke lintasan. Hasil tes terakhir dari Hospital de Valencia menunjukkan kondisi saya sudah jauh membaik dan saya dinyatakan fit untuk turun di Portugal,” ucap pembalap 18 tahun itu seperti dikutip dari laman resmi Aspar Team.

“Saya sangat termotivasi untuk balapan ini. Pada balapan pertama di trek ini, April lalu (GP Portugal, seri ketiga musim ini), hasil kami tidak terlalu memuaskan (finis P8). Tetapi kini saya akan bertarung mengerahkan segalanya.”

Izan Guevara, Aspar Team Moto3 Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Jika Sergio Garcia berada di peringkat ketiga klasemen menjelang Moto3 Algarve, rekan setimnya, Izan Guevara hanya di posisi kedelapan.

Tetapi, rookie Moto3 asal Spanyol itu belakangan sangat konsisten dengan selalu merebut poin dalam sembilan balapan terakhir, termasuk satu kemenangan (di Austin) dan dua peringkat keempat (Inggris dan MotorLand Aragon).

“Kami sudah merasakan beberapa balapan bagus. Di Portugal nanti, kami ingin fight sejak start untuk berada di grup terdepan. Kami akan menikmati dua balapan terakhir ini,” tutur pembalap kelahiran Mallorca, 17 tahun lalu itu.

“Saya akan berusaha keras merebut poin. Jika bisa naik podium, tentu akan lebih baik. Pada balapan pertama di Algarve lalu, saya sempat bersaing ketat sebelum seorang pembalap menyenggol saya keluar trek. Minggu nanti, saya akan fight lagi dan menikmati lomba.”

Dari total enam rookie di Moto3 musim ini, Izan Guevara kini menjadi rookie terbaik kedua setelah Pedro Acosta.