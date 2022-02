Seperti sudah diberitakan sebelumnya, sebagian besar pembalap dan tim MotoGP sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Senin (7/2/2022) sore waktu setempat.

Mereka harus datang sekira empat hari lebih cepat dari jadwal tes tes pramusim MotoGP 2022 kedua di Pertamina Mandalika International Street Circuit, 11-13 Februari nanti, karena wajib mengikuti protokol Covid-19 berupa karantina dan sebagainya.

Pun begitu, terlihat sejumlah pembalap keluar dari hotel untuk menikmati keindahan alam baik di sekitar hotel maupun sirkuit. Pembalap senior Aleix Espargaro (Aprilia Racing) bahkan langsung bersepeda menyusuri area sekitar hotel dan menjajal trek di Mandalika dengan sepeda balapnya.

Jeda yang dirasa cukup panjang ini dimanfaatkan benar oleh para pembalap untuk refreshing, meskipun beberapa di antaranya terlihat tetap serius melakukan persiapan.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto oleh: MotoGP

Juara dunia MotoGP Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), misalnya. Dalam insta story di akun Instagram @fabioquartararo20 itu terlihat menikmati pantai di Segar Point, Kuta, Lombok.

Pembalap asal Prancis itu terlihat ditemani sahabatnya, Thomas Maubant dan kekasihnya, Mathilde Poncharal. Dalam foto unggahan mereka bertiga itu tertulis: Love this country.

Hal serupa dilakukan juara dunia balap motor delapan kali (125cc 2010, Moto2 2012, MotoGP 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019) Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol dari Tim Repsol Honda tersebut mengunggah foto di atas sebuah bukit sekitar Sirkuit Mandalika.

“In love with this place #indonesia,” demikian caption yang ditulis pemenang 59 Grand Prix, 99 podium, 62 pole, dan 59 fastest lap dalam 142 start kelas MotoGP sejak 2013 itu dalam akun @marcmarquez93.

Dalam insta story Marquez tersebut juga terlihat sempat berlatih sit-up ringan dan kemudian berjoget dan diabadikan oleh Jose Luis Martinez (@jl20martinez), salah satu pelatihnya.

Lain lagi yang dilakukan Joan Mir (Suzuki Ecstar). Juara dunia MotoGP 2020 itu terlihat bersantai di kolam renang hotel bersama sejumlah sahabat dan kru tim.

“Disfrutando del descando en Indonesia (Menikmati masa istirahat di Indonesia). The wait is getting long!!!” ucap Mir dalam akun @joanmir36official.

Jika Quartararo, Marc Marquez, dan Mir terlihat masih menikmati jeda waktu sebelum tes pramusim kegiatan yang dilakukan Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Lenovo) agak sedikit berbeda.

Dengan mengenakan T-shirt, celana pendek, dan sepatu joging, runner-up MotoGP 2021 tersebut mengelilingi trek Sirkuit Mandalika dengan berjalan kaki.

“First lap to discover a new track in the Indonesia heat. It looks great (Lap pertama untuk mengenal trek baru di tengah panasnya Indonesia. Sepertinya ini luar biasa),” demikian unggahan Bagnaia dalam akun @pecco63.

Rider Suzuki, Alex Rins, mengekspresikan sanjungan pada Sirkuit Mandalika lewat foto. Ia menulis, "Terkonfirmasi: Sirkuit Mandalika sangat keren! Tak sabar berkendara di sini."