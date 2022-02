Alpine Luncurkan Skuad Hypercar WEC 2022

Alpine kembali mengikuti WEC untuk mencoba kembali peruntungan mereka dalam ajang balap ketahanan dalam kategori Hypercar.

Musim ini, tim asal Prancis tersebut akan diperkuat oleh Nicolas Lapierre , Andre Negrao dan Matthieu Vaxiviere.

Prinsipal Alpine Philippe Sinault mengatakan timnya siap meraih hasil maksimal di WEC 2022 dengan semua pengalaman yang didapatkan tahun lalu.

“Kami sangat ingin membawa tiga pembalap kami kembali ke kokpit A480 dalam kategori Hypercar,” kata Sinault.

“Andre, Matthieu dan Nicolas benar-benar mewujudkan proyek ini. Kami telah melakukan segalanya untuk melanjutkan kolaborasi kami tahun ini.

“Kami telah menemukan keseimbangan kami untuk mengeluarkan potensi dan menjaga hubungan kami, ini merupakan dua elemen penting untuk sukses.

“Mereka sudah bersatu dengan semangat tim kami dan ini adalah situasi yang ideal, yang menawarkan kami banyak ketenangan dan dasar yang bagus untuk menghadapi tantangan kami berikutnya.

“Kepercayaan sudah terbentuk dan ini akan menghemat banyak waktu bagi kami.”

Selama musim dingin, Alpine membangun prototipenya untuk menyempurnakan paket yang tersedia seperti sasis yang awalnya dirancang oleh Oreca untuk LMP1 dan disesuaikan dengan mesin Gibson.

Musim baru akan dimulai pada bulan depan dengan 1000 Miles of Sebring, sebelum 6 Hours of Spa-Francorchamps pada Mei, dan dilanjutkan 24 Hours of Le Mans pada pertengahan Juni.

“Dengan hadirnya rival baru dalam kategori ini, bahan dalam sisi teknis kemungkinan besar akan ada perkembangan, kami telah melakukan banyak pekerjaan substantif dengan tujuan membuat mobil yang lebih baik dari tahun lalu,” ujarnya.

“Kami harus ambisius saat memilih bersaing di papan atas, dan kami melakukan yang terbaik setiap hari untuk memenuhi tantangan bergengsi dan menggembirakan ini.”

Alpine saat ini sedangkan dalam perjalanan untuk melakukan berubahan di WEC dan berada dalam masa transisi karena mereka akan memasuki kategori LMDh mulai 2024 dengan dua sasis yang dipasok oleh Oreca.

“Program Alpine di ajang balap ketahanan menggarisbawahi komitmen dan ambisi kami di motorsport,” kata Laurent Rossi, CEO Alpine.

“Dengan bersaing di Formula 1 dan Endurance, Alpine adalah salah satu pabrikan yang hadir dalam dua kejuaraan dunia berlabel FIA dan kami akan menemukan lawan prestisius lainnya di sana.

“Tim Philippe Sinault memiliki kepercayaan diri besar dengan rekam jejak yang terbukti dalam disiplin ini.

“Banyak keberhasilan yang telah membuat warna Alpine bersinar di Le Mans dan di kancah internasional selama hampir sepuluh tahun yang memenuhi harapan para penggemar Alpine.”

#36 Alpine ELF Matmut - Alpine 480 Gibson: Andre Negrao, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxivere Foto oleh: Alpine