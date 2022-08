Sebelum Grand Prix Hungaria, situasi kontrak juara Formula 1 dua kali tersebut dengan tim Prancis tampak terkendali. Negosiasi antara pengacara berjalan lancar tinggal membahas beberapa hal secara terperinci.

Senin (1/8/2022), markas Alpine seolah dijatuhi bom seiring dengan keterangan pers yang dikeluarkan Aston Martin. Mereka telah kecolongan pembalap andalan.

“Itu adalah konfirmasi pertama yang saya dapat,” ujar Szafnauer ketika ditanya Motorsport.com tentang bagaimana dia tahu bahwa Alonso sudah sepakat dengan Aston Martin.

“Tentu saja, ketika kami berada di paddock, berseliweran semua rumor. Saya juga mendengar rumor ketertarikan Aston Martin.

“Ketika Anda dengar bahwa mereka tertarik, mungkin ada diskusi yang terjadi dan beberapa indikasi lain bahwa diskusi terjadi, seperti berjalan keluar dari rumah motor pada saat yang sama, semua hal semacam itu, yang saya lihat.

“Tapi, saya yakin dengan itu, meski dengan diskusi dan tidak ada yang salah dengan mengeksplorasi, bahwa kami sangat dekat. Jadi ya, konfirmasi pertama yang saya miliki adalah keterangan pers.

“Saya bertanya kepada Alonso. Dan saya diberitahu, ‘Tidak, tidak, saya tidak pernah menandatangani apa pun.’ Jadi saya sedikit terkejut.”

Pria 57 tahun tersebut membocorkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan kontrak 1 + 1. Alonso dijamin dapat kursi untuk musim 2023 dengan opsi perpanjangan tahun berikutnya.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Itu rupanya masih kurang bagi Alonso yang menginginkan kepastian lebih dari satu musim.

“Ada beberapa poin kecil yang menonjol, seperti yang dia katakan bahwa pengacaranya akan menghubungi kami. Saya yakin itu kasusnya,” ucapnya.

“Kemudian, sebelum dia pergi, saya mengonfirmasi dengannya bahwa kami akan segera menandatangani kontrak. Dia menjawab, ‘Ya, jangan khawatir, saya belum tanda tangan dengan siapa pun.’

“Kami akan melanjutkan ini selama beberapa hari mendatang. Kami menawarkan kesepakatan satu plus satu. Dan kami mendiskusikan dengan Fernando, ‘lihat, jika saat ini di tahun depan, Anda tampil di level sama, tentu kami akan membawa Anda dan itu bisa lanjut.’

“Namun, saya kira dia ingin kepastian dalam kebebasan performa, ‘Saya ingin tinggal lebih lama.’ Dan saya kira itu adalah inti dari satu plus satu berlawanan dengan dua plus satu atau tiga plus satu atau tiga tahun.”

Menariknya, sejak pengumuman Aston Martin, Szafnauer belum berkomunikasi sama sekali dengan pembalap Spanyol tersebut.

“Saya belum bicara dengannya, karena dia berada di kapal. Saya kira di Kepulauan Yunani,” ungkapnya.

“Saya menghabiskan pagi ini untuk berbicara dengan staf di Enstone. Hal kedua yang saya lakukan adalah bicara dengan Anda. Dan kemarin, saya mendapatkan banyak panggilan dari pembalap potensial lainnya.”

Namun, terlihat ketidaksingkronan omongan Szafnauer dengan lokasi di Instagram story Alonso, yang berada di Oviedo, kampung halamannya.