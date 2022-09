Fernando Alonso Ingin Ambil Bagian dalam Film James Bond

Fernando Alonso belum pernah mencoba mobil Aston Martin F1 2023. Tetapi, juara dunia F1 2005 dan 2006 itu sudah memiliki satu permintaan untuk tim barunya musim depan tersebut.

Uniknya, permintaan tersebut bukan terkait mobil Tim Aston Martin yang akan dipakai pembalap veteran asal Spanyol tersebut musim depan. Alonso mengaku memiliki impian kecil untuk terlibat dalam sebuah film James Bond.

Keinginan pemenang 32 Grand Prix, 98 podium, dan 22 pole position di F1 sejak 2001 – sempat hiatus pada 2019 dan 2020 – itu sangat mungkin terwujud karena musim depan ia akan membela Aston Martin setelah sejak musim 2021 membela BWT Alpine F1.

Keinginan Alonso untuk ikut berperan dalam film James Bond tersebut diungkapkannya lewat sebuah live Instagram bersama salah satu sponsornya Finetwork, sebelum GP Italia, 9-11 September lalu yang dimenangi juara dunia Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing).

“Tentu akan sangat menyenangkan bila bisa ikut dalam sebuah film James Bond. Apalagi, saya nanti akan bersama Aston Martin,” tutur Alonso.

Pembalap berusia 41 tahun tersebut juga mengungkapkan peran apa yang diinginkannya jika benar-benar diminta ikut pengambilan gambar film James Bond.

“Saya akan sangat senang bila dilibatkan dalam pengambilan gambar di jalan raya dengan sebuah Aston Martin. Tetapi, pertama-tama tentu saya harus bicara dengan tim soal ini. Saya berharap bisa melakukannya (ikut terlibat film James Bond),” katanya.

Keinginan Fernando Alonso sebetulnya bukan kebetulan atau tidak realistis. Aston Martin sudah lama menjadi pendukung film-film James Bond lewat mobil-mobil sport nan eksotis yang dipakai agen 007, yang merupakan sosok rekaan dalam novel karya Ian Flemming tersebut.

Aston Martin DB5 bahkan kerap diasosiasikan dengan aktor pertama pemeran James Bond, Sean Connery, utamanya dalam film-film sekuel James Bond pada era 1960-an seperti Goldfinger dan Thunderball.

Mobil ini juga muncul di film GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), dan The World Is Not Enough (1999). Kini, penggemar Fernando Alonso masih harus menunggu apakah pembalap kesayangan mereka juga akan muncul dengan Aston Martin pada film James Bond terbaru.

Akhir pekan ini (30/9 - 2/10/2022), Fernando Alonso akan turun di F1 GP Singapura, balapan yang dimenanginya pada 2008, edisi pertama event ini. Calon penonton bisa mendapatkan diskon khusus 10% bila membeli tiket melalui Motorsport Ticket dengan memasukkan kode SINGAPORE10.

Motorsport Ticket merupakan bagian dari Motorsport Network yang melayani penjualan tiket untuk berbagai ajang balap kelas dunia. Beli tiket balap hanya di Motorsport Ticket.