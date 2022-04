Naik Motor di Trek, Sebastian Vettel Diinvestigasi

Juara dunia Formula 1 empat kali tersebut gagal menuntaskan latihan bebas pertama, Jumat (8/4/2022). Mobilnya mogok dan mengeluarkan asap di Tikungan 10. Ia pun melompat dan mengambil pemadam api dari marshal lalu menyemprotkannya ke AMR22.

Insiden tersebut menimbulkan kibaran bendera merah di sisa 15 menit. Vettel lantas mendorong mobilnya bersama marshal, sebelum mobil tersebut diangkut.

Ketika para peserta FP1 sudah menyelesaikan putaran dan lintasan bersih, pembalap Jerman tersebut mengendarai motor sambil melambaikan tangan ke arah penonton. Namun, pada perjalanan kembali ke paddock itu, ia melakukan beberapa pelanggaran.

Vettel mengenakan helm ala kadarnya, hanya menutup puncak kepala. Ia bahkan sempat melepas kedua tangan dari setang motor, sebelum masuk ke pit lane.

Sesaat setelah ia kembali ke paddock, terdengar pengumuman dari race control bahwa aktivis lingkungan itu sedang diinvestigasi karena masuk lintasan tanpa izin.

Vettel terancam dapat sanksi dari FIA dan ia mesti menghadap steward untuk menjelaskan situasi tersebut.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after he stops during FP1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images