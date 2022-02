Max Verstappen diberitakan bakal segera disodori kontrak baru oleh Red Bull Racing menjelang upayanya mempertahankan gelar juara dunia Formula 1 pada musim 2022.

Seperti diketahui, kontrak pembalap asal Belanda tersebut di Red Bull akan berlaku sampai akhir musim 2023. Namun setelah sukses luar biasa musim lalu, para bos Red Bull belakangan mengindikasikan bakal menawari kontrak baru untuk Verstappen.

Seperti dikutip RacingNews365.com, kabarnya pembicaraan soal kontrak baru Verstappen tersebut mulai melakukan pembicaraan di sela-sela tes pramusim F1 2022 selama tiga hari di Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, yang dimulai Rabu (23/2/2022) kemarin.

Bulan lalu, konsultan Red Bull Helmut Marko menyebut timnya hampir mencapai limit terkait gaji Verstappen. Namun, dengan masuknya kontrak baru bernilai puluhan juta dolar AS dari Oracle dan Bybit, segalanya bisa saja berubah. Termasuk terkait gaji Verstappen.

Saat ini, gaji Verstappen disinyalir mencapai 25 juta dolar AS (sekira Rp359,5 miliar) per tahun. Sementara, kontrak baru yang akan ditawarkan Red Bull untuk Verstappen diperkirakan bakal naik menjadi 30 juta dolar AS (Rp431,4 miliar) per tahun, dengan kemungkinan ada tambahan bonus-bonus.

Nilai kontrak baru untuk Max Verstappen tersebut bukan tidak mungkin terwujud. Saat ini, budget cap (batasan anggaran) tim-tim dipangkas dari 145 juta dolar AS menjadi 140 juta dolar AS. Tetapi, itu di luar gaji pembalap.

Celah inilah yang mungkin akan dimanfaatkan manajemen Verstappen untuk mengegolkan kontrak baru nanti.

Kontrak baru dengan Red Bull Racing sepertinya hanya akan menjadi formalitas bagi pemenang 20 Grand Prix, 13 pole position, 16 fastest lap, dan 60 podium dalam 141 start di F1 sejak 2015 itu.

Seperti diketahui, setelah berhasil memenangi persaingan sengit dengan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas F1) musim lalu, Max Verstappen menegaskan ingin bertahan di Red Bull “sepanjang sisa hidupnya”.

Musim lalu, Max Verstappen memberikan gelar juara dunia pembalap F1 kelima untuk Red Bull Racing. Sebelumnya, tim asal Milton Keynes, Inggris, tersebut empat kali beruntun juara dunia pembalap lewat Sebastian Vettel (kini Aston Martin) sekaligus konstruktor pada 2010 sampai 2013.