Yuki Tsunoda Senang dengan Poin Perdana Sejak Jeda Musim Panas

Yuki Tsunoda mengaku puas dengan hasil yang ia raih pada balapan GP AS, Senin (25/10/2021) dini hari kemarin. Pasalnya, ia kembali finis di zona poin.

Finis di P9 membuat Tsunoda sukses memetik 2 poin di Circuit of The Americas (COTA), Austin, Texas, AS. Torehan tersebut pun menjadi poin perdana pembalap asal Jepang tersebut di paruh kedua musim.

Kali terakhir Tsunoda sukses membawa pulang poin adalah di GP Hungaria. Pada balapan terakhir menjelang libur musim panas, mantan pilot Carlin di Formula 2 tersebut finis di P6.

Sejak saat itu, Tsunoda kesulitan untuk bersaing di papan tengah. Selama lima balapan beruntun ia tidak mencetak poin.

Namun, pada akhirnya Tsunoda kembali menembus 10 besar. Ia pun mengaku merasa senang telah membuat perkembangan di paruh kedua musim ini.

"Saya puas, mengingat balapan rekan setim saya berakhir secara prematur. Tanggung jawab untuk mencetak poin pun jatuh ke saya," ujar Tsunoda.

"Tentu saja poin ini sangat penting bagi kami, mengingat kami sedang bersaing dengan tim lain di papan tengah klasemen konstruktor.

"Satu poin kecil pun bisa membuat perbedaan besar di akhir musim. Jadi, saya senang bisa meraih poin," pembalap 21 tahun tersebut menambahkan.

Tsunoda pun kemudian menjelaskan bahwa dirinya mengalami kesulitan di GP Amerika. Ia mengungkapkan sepanjang balapan, ia kerap mengalami understeer.

Namun, masalah tersebut sudah diidentifikasi, dan ia akhirnya bisa membawa mobilnya melewati garis finis.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Foto oleh: Andy Hone / Motorsport Images

"Jujur saja, saya mengalami masalah sepanjang balapan. Saya selalu understeer saat melaju di kecepatan tinggi," ungkapnya.

"Namun, bersama mekanik saya, kami bisa merapihkan setelan mobil, dan akhirnya sukses melaju sampai garis finis."

Selain masalah teknis, Tsunoda juga mengaku puas ada perkembangan pesat dalam komunikasi antara dirinya dengan kru pit.

Hal ini diyakini dapat membantu sang pembalap mencatatkan hasil yang lebih baik pada balapan selanjutnya di Meksiko.